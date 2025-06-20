Офицеры РФ начали массово избегать фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Офицеры РФ начали массово избегать фронта

ГУР
Какие настроения царят среди российских офицеров
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Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что российские офицеры массово избегают пребывания непосредственно на поле боя, прячась в тыловых частях.

Главные тезисы

  • Известно о безосновательном переводе более 900 офицеров РФ в тыл.
  • Это свидетельствует о деморализации и кризисе в командном составе российской армии.

Какие настроения царят среди российских офицеров

Военная разведка Украины обращает внимание на то, что более 45% офицеров вооруженных сил России, находящихся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Усухом, обнаружены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Согласно данным ГУР, также известно о случаях самовольного ухода с службы этими "резервистами".

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что именно массовый побег из передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, указывает на деморализацию и кризис в российском командном составе.

Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях, отмечает ГУР.

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