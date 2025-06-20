Офицеры РФ начали массово избегать фронта

Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что российские офицеры массово избегают пребывания непосредственно на поле боя, прячась в тыловых частях.
Главные тезисы
- Известно о безосновательном переводе более 900 офицеров РФ в тыл.
- Это свидетельствует о деморализации и кризисе в командном составе российской армии.
Какие настроения царят среди российских офицеров
Военная разведка Украины обращает внимание на то, что более 45% офицеров вооруженных сил России, находящихся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.
Согласно данным ГУР, также известно о случаях самовольного ухода с службы этими "резервистами".
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что именно массовый побег из передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, указывает на деморализацию и кризис в российском командном составе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-