Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію у Криму та Севастополі

У тимчасово окупованих Криму та Севастополі 26 червня оголосили режим надзвичайної ситуації через складну ситуацію з електропостачанням.
Головні тези:
- Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію в Криму та Севастополі через проблеми з енергопостачанням.
- Режим надзвичайної ситуації введено для упорядкування фінансових та кредитних договорів у регіоні.
Крим та Севастополь живуть у режимі надзвичайної ситуації в енергетиці
Окупаційний "голова Криму" Сергій Аксьонов у своїй заяві сказав, що ціль такого рішення — упорядкування фінансових, кредитних та інших договорів, з метою спрощення питання відшкодувань.
Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію», і за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.
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