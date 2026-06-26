Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію у Криму та Севастополі

У тимчасово окупованих Криму та Севастополі 26 червня оголосили режим надзвичайної ситуації через складну ситуацію з електропостачанням.

Крим та Севастополь живуть у режимі надзвичайної ситуації в енергетиці

Ситуація з енергопостачання лишається складною у Криму, сподіваємось, що у Севастополі упродовж доби воно буде відновлене. Вводимо ситуацію надзвичайної ситуації. Це необхідно для того, щоб наші підприємці могли оцінювати певні моменти в ситуаціях зобовʼязань, як форс-мажорні. Також жителі, якщо через перепади напруги, згорить якесь обладнання першої необхідності, зможуть звернутись у муніципальні комісії за компенсаціями, — йдеться в заяві "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва. Поширити

Окупаційний "голова Криму" Сергій Аксьонов у своїй заяві сказав, що ціль такого рішення — упорядкування фінансових, кредитних та інших договорів, з метою спрощення питання відшкодувань.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію», і за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.