Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію у Криму та Севастополі
Категорія
Економіка
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Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію у Криму та Севастополі

світло
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Джерело:  Суспільне Крим

У тимчасово окупованих Криму та Севастополі 26 червня оголосили режим надзвичайної ситуації через складну ситуацію з електропостачанням.

Головні тези:

  • Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію в Криму та Севастополі через проблеми з енергопостачанням.
  • Режим надзвичайної ситуації введено для упорядкування фінансових та кредитних договорів у регіоні.

Крим та Севастополь живуть у режимі надзвичайної ситуації в енергетиці

Ситуація з енергопостачання лишається складною у Криму, сподіваємось, що у Севастополі упродовж доби воно буде відновлене. Вводимо ситуацію надзвичайної ситуації. Це необхідно для того, щоб наші підприємці могли оцінювати певні моменти в ситуаціях зобовʼязань, як форс-мажорні. Також жителі, якщо через перепади напруги, згорить якесь обладнання першої необхідності, зможуть звернутись у муніципальні комісії за компенсаціями, — йдеться в заяві "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.

Окупаційний "голова Криму" Сергій Аксьонов у своїй заяві сказав, що ціль такого рішення — упорядкування фінансових, кредитних та інших договорів, з метою спрощення питання відшкодувань.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію», і за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.

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