Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию в Крыму и Севастополе
Категория
Экономика
Дата публикации

Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию в Крыму и Севастополе

свет
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Источник:  Суспільне Крим

Во временно оккупированных Крыму и Севастополе 26 июня объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с электроснабжением.

Главные тезисы

  • В Крыму и Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с энергоснабжением.
  • Цель введения чрезвычайной ситуации - упорядочить финансовые и кредитные договоры для упрощения вопроса возмещений.

Крым и Севастополь живут в режиме чрезвычайной ситуации в энергетике

Ситуация по энергоснабжению остается сложной в Крыму, надеемся, что в Севастополе в течение суток она будет возобновлена. Вводим ситуацию чрезвычайной ситуации. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли оценивать определенные моменты в ситуациях обязательств как форс-мажорные. Также жители, если из-за перепадов напряжения, сгорит какое-то оборудование первой необходимости, смогут обратиться в муниципальные комиссии за компенсациями, говорится в заявлении "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.

Оккупационный "председатель Крыма" Сергей Аксенов в своем заявлении сказал, что цель такого решения — упорядочение финансовых, кредитных и других договоров с целью упрощения вопроса возмещений.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина проводит в Крыму "четко просчитанную операцию", и при поддержке партнеров есть возможность дожать Россию до заключения мирного соглашения.

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