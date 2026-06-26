Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию в Крыму и Севастополе

Во временно оккупированных Крыму и Севастополе 26 июня объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с электроснабжением.
Главные тезисы
- В Крыму и Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с энергоснабжением.
- Цель введения чрезвычайной ситуации - упорядочить финансовые и кредитные договоры для упрощения вопроса возмещений.
Крым и Севастополь живут в режиме чрезвычайной ситуации в энергетике
Оккупационный "председатель Крыма" Сергей Аксенов в своем заявлении сказал, что цель такого решения — упорядочение финансовых, кредитных и других договоров с целью упрощения вопроса возмещений.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина проводит в Крыму "четко просчитанную операцию", и при поддержке партнеров есть возможность дожать Россию до заключения мирного соглашения.
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