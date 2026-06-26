Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию в Крыму и Севастополе

Крым и Севастополь живут в режиме чрезвычайной ситуации в энергетике

Ситуация по энергоснабжению остается сложной в Крыму, надеемся, что в Севастополе в течение суток она будет возобновлена. Вводим ситуацию чрезвычайной ситуации. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли оценивать определенные моменты в ситуациях обязательств как форс-мажорные. Также жители, если из-за перепадов напряжения, сгорит какое-то оборудование первой необходимости, смогут обратиться в муниципальные комиссии за компенсациями, говорится в заявлении "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева. Поделиться

Оккупационный "председатель Крыма" Сергей Аксенов в своем заявлении сказал, что цель такого решения — упорядочение финансовых, кредитных и других договоров с целью упрощения вопроса возмещений.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина проводит в Крыму "четко просчитанную операцию", и при поддержке партнеров есть возможность дожать Россию до заключения мирного соглашения.