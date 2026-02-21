Окупанти активізували штурмові дії поблизу Родинського та Гришиного на Донеччині.

Російські військові посилили тиск у районах населених пунктів Родинське та Гришине Донецької області.

Окупанти штурмують Родинське та Гришине на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ «Схід» стримують натиск росіян. За добу вони відбили 75 штурмів.

Про це повідомляє угруповання військ «Схід».

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення «кілзони» та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

У цілому за добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій військ РФ у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знищили:

96 безпілотних літальних апаратів,

чотири одиниці автомобільного транспорту,

три одиниці спеціальної техніки,

п’ять квадроциклів,

дві артилерійські системи,

два укриття особового складу.

Також уразили одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу ворога.

Армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку Котлиного та Родинського.

Підрозділи Сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування військ РФ.

Сили оборони здійснюються пошуково ударні-дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

У цілому в зоні відповідальності УВ «Схід» втрати окупантів залишаються найбільшими - 388 загарбників за добу.