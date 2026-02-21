Окупанти активізували штурмові дії поблизу Родинського та Гришиного на Донеччині
Окупанти активізували штурмові дії поблизу Родинського та Гришиного на Донеччині

Джерело:  Укрінформ

Російські військові посилили тиск у районах населених пунктів Родинське та Гришине Донецької області.

Головні тези:

  • Окупанти активізували штурмові дії поблизу Родинського та Гришиного на Донеччині.
  • Українські захисники відбили 75 штурмів за добу, наносячи значні збитки російським військам.

Окупанти штурмують Родинське та Гришине на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ «Схід» стримують натиск росіян. За добу вони відбили 75 штурмів.

Про це повідомляє угруповання військ «Схід».

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення «кілзони» та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

У цілому за добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій військ РФ у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знищили:

  • 96 безпілотних літальних апаратів,

  • чотири одиниці автомобільного транспорту,

  • три одиниці спеціальної техніки,

  • п’ять квадроциклів,

  • дві артилерійські системи,

  • два укриття особового складу.

Також уразили одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу ворога.

Армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку Котлиного та Родинського.

Підрозділи Сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування військ РФ.

Сили оборони здійснюються пошуково ударні-дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

У цілому в зоні відповідальності УВ «Схід» втрати окупантів залишаються найбільшими - 388 загарбників за добу.

