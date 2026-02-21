Оккупанты активизировали штурмовые действия вблизи Родинского и Гришиного Донецкой области.

Российские военные усилили давление в районах населённых пунктов Родинское и Гришино Донецкой области.

Оккупанты штурмуют Родинское и Гришино в Донецкой области

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ «Восход» сдерживают давление россиян. В сутки они отбили 75 штурмов.

Об этом сообщает группировка войск «Восток».

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в том числе в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения «килзоны» и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно усложнена, но обеспечивается.

В общей сложности за сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий войск РФ в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Новониколаевки и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, в этом направлении украинские воины уничтожили:

96 беспилотных летательных аппаратов,

четыре единицы автомобильного транспорта,

три единицы специальной техники,

пять квадроциклов,

две артиллерийские системы,

два укрытия личного состава.

Также поразили боевую бронированную машину, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава врага.

Армия РФ активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усилили давление со стороны Котлиного и Родинского. Поделиться

Подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения войск РФ.

Силы обороны осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

В целом в зоне ответственности УВ «Восток» потери оккупантов остаются наибольшими — 388 захватчиков в сутки.