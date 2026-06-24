Окупанти атакували комунальне підприємство на Запоріжжі — загинула жінка, є поранені

Російські загарбники увечері 24 червня атакували комунальне підприємство в Запорізькому районі – троє людей дістали поранення, одна людина загинула під завалами.
Головні тези:
- Російські загарбники атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі, що спричинило загибель жінки та поранення трьох осіб.
- Під завалами внаслідок атаки опинилася жінка, яка загинула під час обстрілу.
Росія вбила жінку у Запорізькому районі
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Пораненим надають медичну допомогу. Аварійно-пошукові роботи тривають.
Пізніше стало відомо про жертву обстрілу.
На жаль, загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.
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