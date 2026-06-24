Окупанти атакували комунальне підприємство на Запоріжжі — загинула жінка, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти атакували комунальне підприємство на Запоріжжі — загинула жінка, є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
шахед
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Російські загарбники увечері 24 червня атакували комунальне підприємство в Запорізькому районі – троє людей дістали поранення, одна людина загинула під завалами.

Головні тези:

  • Російські загарбники атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі, що спричинило загибель жінки та поранення трьох осіб.
  • Під завалами внаслідок атаки опинилася жінка, яка загинула під час обстрілу.

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Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, через ворожу атаку частково зруйнована будівля, пошкоджень зазнала спецтехніка.

Пораненим надають медичну допомогу. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Пізніше стало відомо про жертву обстрілу.

На жаль, загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.

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