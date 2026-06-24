Оккупанты атаковали коммунальное предприятие в Запорожской области — погибла женщина, есть раненые

Российские захватчики вечером 24 июня атаковали коммунальное предприятие в Запорожском районе – три человека получили ранения, один человек погиб под завалами.
Главные тезисы
- Российские захватчики атаковали коммунальное предприятие в Запорожском районе, что привело к гибели одного человека и ранению троих.
- Под завалами была найдена погибшая женщина, ставшая жертвой обстрела в результате враждебной атаки.
Россия убила женщину в Запорожском районе
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Раненым оказывают медицинскую помощь. Аварийно-розыскные работы продолжаются.
Позже стало известно о жертве обстрелов.
К сожалению, погибла женщина, которая находилась под завалами из-за вражеской атаки по Запорожскому району.
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