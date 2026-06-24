Оккупанты атаковали коммунальное предприятие в Запорожской области — погибла женщина, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты атаковали коммунальное предприятие в Запорожской области — погибла женщина, есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
дрон
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Российские захватчики вечером 24 июня атаковали коммунальное предприятие в Запорожском районе – три человека получили ранения, один человек погиб под завалами.

Главные тезисы

  • Российские захватчики атаковали коммунальное предприятие в Запорожском районе, что привело к гибели одного человека и ранению троих.
  • Под завалами была найдена погибшая женщина, ставшая жертвой обстрела в результате враждебной атаки.

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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, из-за вражеской атаки частично разрушено здание, повреждения получила спецтехника.

Раненым оказывают медицинскую помощь. Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Позже стало известно о жертве обстрелов.

К сожалению, погибла женщина, которая находилась под завалами из-за вражеской атаки по Запорожскому району.

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