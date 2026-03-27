Окупанти майже 50 разів атакували дронами і артилерією Дніпропетровщину — п’ятеро поранених
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські війська упродовж дня майже 50 разів атакували безпілотниками і з артилерії Дніпропетровську область, дістали поранення п’ятеро людей, зокрема дитина.

Головні тези:

  • Окупанти атакували Дніпропетровщину майже 50 разів за день з використанням дронів та артилерії.
  • П'ятеро мирних жителів отримали поранення, серед них дитина.
  • У результаті обстрілів пошкоджені будинки, магазини та автомобілі у різних районах області.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

У Покровській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки. Важкі поранення дістав 37-річний чоловік.

У Криворізькому районі росіяни били по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

