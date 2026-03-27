Окупанти майже 50 разів атакували дронами і артилерією Дніпропетровщину — п’ятеро поранених

Російські війська упродовж дня майже 50 разів атакували безпілотниками і з артилерії Дніпропетровську область, дістали поранення п’ятеро людей, зокрема дитина.
Головні тези:
- Окупанти атакували Дніпропетровщину майже 50 разів за день з використанням дронів та артилерії.
- П'ятеро мирних жителів отримали поранення, серед них дитина.
- У результаті обстрілів пошкоджені будинки, магазини та автомобілі у різних районах області.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.
У Покровській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки. Важкі поранення дістав 37-річний чоловік.
У Криворізькому районі росіяни били по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
