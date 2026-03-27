Оккупанты почти 50 раз атаковали дронами и артиллерией Днепропетровщину — пятеро раненых

Российские войска в течение дня почти 50 раз атаковали беспилотниками и из артиллерии Днепропетровскую область, получили ранения пять человек, в том числе ребенок.
Главные тезисы
- Оккупанты атаковали Днепропетровщину почти 50 раз в день, используя дроны и артиллерию.
- Пять человек были ранены в результате обстрелов, включая ребенка.
- Российские войска нанесли удары по различным районам области, повреждены дома, магазины и инфраструктура.
Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.
Повреждены парикмахерская, магазин, заправка, автомобили, многоквартирные и частные дома. Раненый 58-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 45-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.
В Покровской общине Синельниковского района повреждены частные дома. Тяжелые ранения получил 37-летний мужчина.
В Криворожском районе россияне били по райцентру, Грушевскому и Новопольскому общинам. Повреждена инфраструктура.
Больше по теме
