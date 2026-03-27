Оккупанты почти 50 раз атаковали дронами и артиллерией Днепропетровщину — пятеро раненых
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российские войска в течение дня почти 50 раз атаковали беспилотниками и из артиллерии Днепропетровскую область, получили ранения пять человек, в том числе ребенок.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

В Никопольском районе враг бил по райцентру, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громадам.

Повреждены парикмахерская, магазин, заправка, автомобили, многоквартирные и частные дома. Раненый 58-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 45-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

В Покровской общине Синельниковского района повреждены частные дома. Тяжелые ранения получил 37-летний мужчина.

В Криворожском районе россияне били по райцентру, Грушевскому и Новопольскому общинам. Повреждена инфраструктура.

