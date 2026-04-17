Окупанти накопичують війська і техніку на південних околицях Мирнограда

РФ накопичує сили у Мирнограді

Про це повідомляє начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий.

Війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.

Він зауважив, що "противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття".

Полевий пояснив, що складність уражень там пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV, а не БПЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км, заважає забудова:

Висотки Мирнограда і Покровська — як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт. Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників упираються в активну роботу російської ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність. У щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що стирчать, наче зуби.

Він зауважив, що "незважаючи на ці технологічні обмеження південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною".