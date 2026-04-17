Окупанти накопичують війська і техніку на південних околицях Мирнограда

Російські загарбники накопичують сили і засоби на південних околицях Мирнограда Донецької області.
Головні тези:
- Російські загарбники намагаються накопичити сили та ресурси на південних околицях Мирнограда.
- Використання житлової забудови як природного укриття ускладнює ураження об'єктів ворога.
РФ накопичує сили у Мирнограді
Про це повідомляє начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий.
Він зауважив, що "противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття".
Полевий пояснив, що складність уражень там пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV, а не БПЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км, заважає забудова:
Висотки Мирнограда і Покровська — як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт. Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників упираються в активну роботу російської ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність. У щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що стирчать, наче зуби.
Він зауважив, що "незважаючи на ці технологічні обмеження південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною".
