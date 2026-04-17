Оккупанты накапливают войска и технику на южных предместьях Мирнограда

РФ накапливает силы в Мирнограде

Об этом сообщает начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Владимир Полевый.

Войска РФ стягивают ресурсы к южным окрестностям Мирнограда в Донецкой области, используя жилую застройку как природное укрытие.

Он отметил, что "противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она дает ему прежде всего укрытие".

Полевый объяснил, что сложность поражений связана с тем, что работе обычных тактических FPV, а не БПЛА категории Middle Strike дальностью на 100 км, мешает застройка:

Высотки Мирнограда и Покровская — как горы, как лес, стоящий перед русской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт. Попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков упорствуют в активной работе российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность. В плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы торчащих домов, словно зубы.

Он отметил, что "несмотря на эти технологические ограничения юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной".