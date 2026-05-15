Окупанти намагаються дронами з сітками перекрити гирло Інгульця під Херсоном
Джерело:  Укрінформ

Російські війська намагаються перекрити рух у районі гирла річки Інгулець, затоплюючи безпілотники з натягнутими сітками. Такі дії ворог застосовує для протидії українським форсувальним групам та безекіпажним катерам.

Головні тези:

  • Окупанти використовують дрони з сітками для перекриття руху на гирлі річки Інгулець у районі Херсона.
  • Ця тактика застосовується для протидії українським форсувальним групам та безекіпажним катерам.
  • Російські війська встановлюють сітки на подібному принципу, як для захисту портів у Чорному морі.

РФ хоче перекрити гирло Інгульця під Херсоном

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Є інформація про те, що противник вирішив затопити свої БпЛА з натягнутими сітками саме там, де гирло річки Інгулець. Вона впадає у Дніпро, трохи вище Херсона, де розташований населений пункт Садове. Ворог намагається цими сітками закрити рух по Інгульцю і вихід у Дніпро.

Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, росіяни використовують сітки, подібні до тих, якими захищають свої порти у Чорному морі. Їх намагаються встановити в Інгульці для ускладнення дій українських сил на воді та захисту від ударів безекіпажних катерів.

