Окупанти намагаються дронами з сітками перекрити гирло Інгульця під Херсоном

Російські війська намагаються перекрити рух у районі гирла річки Інгулець, затоплюючи безпілотники з натягнутими сітками. Такі дії ворог застосовує для протидії українським форсувальним групам та безекіпажним катерам.
Головні тези:
- Окупанти використовують дрони з сітками для перекриття руху на гирлі річки Інгулець у районі Херсона.
- Ця тактика застосовується для протидії українським форсувальним групам та безекіпажним катерам.
- Російські війська встановлюють сітки на подібному принципу, як для захисту портів у Чорному морі.
РФ хоче перекрити гирло Інгульця під Херсоном
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами речника, росіяни використовують сітки, подібні до тих, якими захищають свої порти у Чорному морі. Їх намагаються встановити в Інгульці для ускладнення дій українських сил на воді та захисту від ударів безекіпажних катерів.
