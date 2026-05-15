Окупанти намагаються дронами з сітками перекрити гирло Інгульця під Херсоном

Є інформація про те, що противник вирішив затопити свої БпЛА з натягнутими сітками саме там, де гирло річки Інгулець. Вона впадає у Дніпро, трохи вище Херсона, де розташований населений пункт Садове. Ворог намагається цими сітками закрити рух по Інгульцю і вихід у Дніпро.