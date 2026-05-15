Оккупанты пытаются дронами с сетками перекрыть устье Ингульца под Херсоном
Источник:  Укринформ

Российские войска пытаются перекрыть движение в районе устья реки Ингулец, затапливая беспилотники с натянутыми сетками. Такие действия враг применяет для противодействия украинским фордировочным группам и катерам без экипажа.

РФ хочет перекрыть устье Ингульца под Херсоном

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Есть информация о том, что противник решил затопить свои БПЛА с натянутыми сетками именно там, где устье реки Ингулец. Она впадает в Днепр, чуть выше Херсона, где расположен населенный пункт Садово. Враг пытается этими сетями закрыть движение по Ингульцу и выход в Днепр.

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам спикера, россияне используют сетки, подобные тем, которыми защищают свои порты в Черном море. Их пытаются установить в Ингульце для усложнения действий украинских сил на воде и защиты от ударов безэкипажных катеров.

