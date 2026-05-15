Оккупанты пытаются дронами с сетками перекрыть устье Ингульца под Херсоном

Российские войска пытаются перекрыть движение в районе устья реки Ингулец, затапливая беспилотники с натянутыми сетками. Такие действия враг применяет для противодействия украинским фордировочным группам и катерам без экипажа.
Главные тезисы
- Оккупанты пытаются перекрыть движение на устье реки Ингулец под Херсоном, используя дроны с натянутыми сетками.
- Тактика применяется для противодействия украинским фордировочным группам и катерам без экипажа.
РФ хочет перекрыть устье Ингульца под Херсоном
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По словам спикера, россияне используют сетки, подобные тем, которыми защищают свои порты в Черном море. Их пытаются установить в Ингульце для усложнения действий украинских сил на воде и защиты от ударов безэкипажных катеров.
