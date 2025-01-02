Окупанти РФ атакували КАБами Запорізьку область — загинув чоловік

У ніч на 2 січня російські війська завдали ударів КАБами по місту Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок атаки було зруйновано п’ятиповерховий будинок, загинув чоловік.
Головні тези:
- Російські війська завдали ударів КАБами по місту Степногірськ у Запорізькій області, зруйновавши п'ятиповерховий будинок та призвівши до загибелі однієї людини.
- Рятувальники врятували тіло загиблого з-під завалів після підпілля вартістю понад 5 годин.
- Підрозділам пошуково-рятувальної служби вдалось збити 47 ворожих дронів, які були запущені з різних міст Росії.
- Дії військових під час атаки окупантів забезпечувалися авіацією, зенітно-ракетними підрозділами, РЕБ та іншими вогневими групами.
- Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах різних областей України, ще 24 дрони були втрачені, один дрон залишається у повітряному просторі.
Окупанти скинули КАБи на Степногірськ
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки росіян по Василівському району одна людина загинула.
Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.
Що відомо про результати роботи ППО під час нічної дронової атаки російських окупантів
Зазначається, що підрозділам ППО вдалось збити 47 ворожих дронів.
Воєнні злочинці армії РФ запускали дрони з Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарську.
У відбитті ворожої атаки приймали участь авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил.
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