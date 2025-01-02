Окупанти РФ атакували КАБами Запорізьку область — загинув чоловік

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської та низки інших областей. Ще 24 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один із запущених дронів досі перебуває у повітряному просторі України, — зазначається у повідомленні.