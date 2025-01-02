Окупанти РФ атакували КАБами Запорізьку область — загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували КАБами Запорізьку область — загинув чоловік

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Окупанти РФ атакували КАБами Запорізьку область — загинув чоловік

У ніч на 2 січня російські війська завдали ударів КАБами по місту Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок атаки було зруйновано п’ятиповерховий будинок, загинув чоловік.

Головні тези:

  • Російські війська завдали ударів КАБами по місту Степногірськ у Запорізькій області, зруйновавши п'ятиповерховий будинок та призвівши до загибелі однієї людини.
  • Рятувальники врятували тіло загиблого з-під завалів після підпілля вартістю понад 5 годин.
  • Підрозділам пошуково-рятувальної служби вдалось збити 47 ворожих дронів, які були запущені з різних міст Росії.
  • Дії військових під час атаки окупантів забезпечувалися авіацією, зенітно-ракетними підрозділами, РЕБ та іншими вогневими групами.
  • Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах різних областей України, ще 24 дрони були втрачені, один дрон залишається у повітряному просторі.

Окупанти скинули КАБи на Степногірськ

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки росіян по Василівському району одна людина загинула.

Ворог здійснив 11 ударів КАБами по Степногірську. Зруйновано п’ятиповерховий будинок. Загинув чоловік.

Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.

Що відомо про результати роботи ППО під час нічної дронової атаки російських окупантів

Зазначається, що підрозділам ППО вдалось збити 47 ворожих дронів.

Воєнні злочинці армії РФ запускали дрони з Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарську.

У відбитті ворожої атаки приймали участь авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської та низки інших областей. Ще 24 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один із запущених дронів досі перебуває у повітряному просторі України, — зазначається у повідомленні.

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