Оккупанты РФ атаковали КАБами Запорожскую область — погиб мужчина

В ночь на 2 января российские войска нанесли удары КАБами по городу Степногорск в Запорожской области. В результате атаки был разрушен пятиэтажный дом, погиб мужчина.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли удары КАБами по городу Степногорск в Запорожской области, разрушив пятиэтажное здание и приведя к гибели одного человека.
- Спасатели спасли тело погибшего из-под завалов после подполья стоимостью более 5 часов.
- Подразделениям поисково-спасательной службы удалось сбить 47 вражеских дронов, запущенных из разных городов России.
- Действия военных во время атаки окупантов обеспечивались авиацией, зенитно-ракетными подразделениями, РЭБ и другими огневыми группами.
- По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 47 беспилотников в пределах разных областей Украины, еще 24 дрона были потеряны, один дрон остается в воздушном пространстве.
Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки россиян по Васильевскому району один человек погиб.
Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов. Поисково-спасательная операция длилась более 5 часов.
Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки российских окупантов
Отмечается, что подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов.
Военные преступники армии РФ запускали дроны из Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
В отражении вражеской атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.
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