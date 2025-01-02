Оккупанты РФ атаковали КАБами Запорожскую область — погиб мужчина

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 47 беспилотников в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и других областей. Еще 24 дрона были локационно потеряны без негативных последствий. Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении.