Оккупанты РФ атаковали КАБами Запорожскую область — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали КАБами Запорожскую область — погиб мужчина

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Оккупанты РФ атаковали КАБами Запорожскую область — погиб мужчина
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В ночь на 2 января российские войска нанесли удары КАБами по городу Степногорск в Запорожской области. В результате атаки был разрушен пятиэтажный дом, погиб мужчина.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли удары КАБами по городу Степногорск в Запорожской области, разрушив пятиэтажное здание и приведя к гибели одного человека.
  • Спасатели спасли тело погибшего из-под завалов после подполья стоимостью более 5 часов.
  • Подразделениям поисково-спасательной службы удалось сбить 47 вражеских дронов, запущенных из разных городов России.
  • Действия военных во время атаки окупантов обеспечивались авиацией, зенитно-ракетными подразделениями, РЭБ и другими огневыми группами.
  • По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 47 беспилотников в пределах разных областей Украины, еще 24 дрона были потеряны, один дрон остается в воздушном пространстве.

Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки россиян по Васильевскому району один человек погиб.

Враг нанес 11 ударов КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов. Поисково-спасательная операция длилась более 5 часов.

Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки российских окупантов

Отмечается, что подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов.

Военные преступники армии РФ запускали дроны из Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

В отражении вражеской атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 47 беспилотников в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и других областей. Еще 24 дрона были локационно потеряны без негативных последствий. Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении.

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