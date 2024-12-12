В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию. В результате удара РФ погибли 11 человек

В Запорожье завершили аварийно-спасательную операцию после удара РФ 10 декабря. Она длилась почти двое суток.
Главные тезисы
- Поисково-спасательная операция в Запорожье завершилась после удара РФ, в результате которого погибли 11 человек и были ранены 22 человека, в том числе 5-летняя девочка.
- Спасатели проработали на месте происшествия более 46 часов, совместно с ГСЧС, полицией, кинологами, парамедиками и психологами.
- Российские захватчики атаковали Запорожье, разрушив частную клинику и повредив рядом расположенные здания.
- В результате удара российскими захватчиками погибли 10 человек, количество жертв повысилось впоследствии до 11.
- 12 декабря было извлечено тело десятой погибшей жертвы трагедии в Запорожье.
В Запорожье погибли 11 человек в результате атаки РФ
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате атаки погибли 11 человек.
О последней погибшей стало известно днем 12 декабря.
Также известно о 22 раненых, среди них — 5-летняя девочка.
Поисково-спасательная операция длилась более 46 часов. Все это время на месте вражеского удара работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи. За это время граждане подали 120 заявлений о повреждении имущества.
10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью
10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Впоследствии количество жертв возросло до 8.
Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
12 декабря количество погибших возросло до десяти человек. Из-под завалов извлекли тело женщины.
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