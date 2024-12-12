В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию. В результате удара РФ погибли 11 человек

В Запорожье завершили аварийно-спасательную операцию после удара РФ 10 декабря. Она длилась почти двое суток.

В Запорожье погибли 11 человек в результате атаки РФ

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате атаки погибли 11 человек.

О последней погибшей стало известно днем 12 декабря.

Также известно о 22 раненых, среди них — 5-летняя девочка.

Поисково-спасательная операция длилась более 46 часов. Все это время на месте вражеского удара работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи. За это время граждане подали 120 заявлений о повреждении имущества.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Впоследствии количество жертв возросло до 8.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.