Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до 10

Число погибших в результате российского удара по Запорожье 10 декабря возросло до десяти человек. Из-под завалов извлекли тело женщины.

В Запорожье уже 10 погибших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря.

Таким образом, количество погибших возросло до десяти.

По словам Федорова, под завалами остается еще один человек. 22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Впоследствии количество жертв возросло до 8.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.