Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до 10
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до 10

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до 10
Read in English
Читати українською

Число погибших в результате российского удара по Запорожье 10 декабря возросло до десяти человек. Из-под завалов извлекли тело женщины.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря возросло до десяти человек, выявлены новые трагические подробности происшествия.
  • Местные власти сообщили о возросшем числе погибших и раненых в результате удара РФ по Запорожью, продолжаются работы по поиску и спасению пострадавших.
  • Оккупанты ударили по частной клинике в Запорожье, что привело к гибели четырех человек и ранению 21. В трагедии пострадал также один ребенок.
  • Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов, что стало небольшим светлым моментом в этой страшной истории.

В Запорожье уже 10 погибших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря.

Таким образом, количество погибших возросло до десяти.

По словам Федорова, под завалами остается еще один человек. 22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Впоследствии количество жертв возросло до 8.

Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ
ДСНС Украины
В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Удар РФ по Запорожью — число погибших снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ
Иван Федоров / Запорожская ОВА
В Запорожье количество погибших возросло до 8 в результате удара РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?