Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до 10

Число погибших в результате российского удара по Запорожье 10 декабря возросло до десяти человек. Из-под завалов извлекли тело женщины.
Главные тезисы
- Число погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря возросло до десяти человек, выявлены новые трагические подробности происшествия.
- Местные власти сообщили о возросшем числе погибших и раненых в результате удара РФ по Запорожью, продолжаются работы по поиску и спасению пострадавших.
- Оккупанты ударили по частной клинике в Запорожье, что привело к гибели четырех человек и ранению 21. В трагедии пострадал также один ребенок.
- Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов, что стало небольшим светлым моментом в этой страшной истории.
В Запорожье уже 10 погибших в результате атаки РФ
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря.
Таким образом, количество погибших возросло до десяти.
По словам Федорова, под завалами остается еще один человек. 22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.
10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью
10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожье выросло до 6. Впоследствии количество жертв возросло до 8.
Вечером 10 декабря спасатели вызволили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
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