Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до десяти людей. З-під завалів дістали тіло жінки.
Головні тези:
- Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 10 людей, тіло жінки дістали з-під завалів.
- 22 людини отримали поранення у результаті атаки 10 грудня, обсяг руйнувань і пошкоджень величезний.
- Рятувальники продовжують пошуки визволення з-під завалів ще однієї людини, загроза життю та здоров'ю мешканців міста велика.
- Увечері 10 грудня були врятовані 2 жінки, які самостійно повідомили про своє місцезнаходження. Ситуація залишається напруженою.
У Запоріжжі вже 10 загиблих внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня.
Таким чином кількість загиблих зросла до десяти.
За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина. 22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення.
10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю
10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Згодом кількість жертв зросла до 8.
Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
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