Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до десяти людей. З-під завалів дістали тіло жінки.

У Запоріжжі вже 10 загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня.

Таким чином кількість загиблих зросла до десяти.

За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина. 22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення.

10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю

10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Згодом кількість жертв зросла до 8.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.