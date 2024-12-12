У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок удару РФ загинуло 11 людей

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію після удару РФ 10 грудня. Вона тривала майже дві доби.

У Запоріжжі загинуло 11 людей внаслідок атаки РФ

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, через атаку загинули 11 людей.

Про останню загиблу стало відомо вдень 12 грудня.

Також відомо про 22 поранених, серед них — 5-річна дівчинка.

Пошуково-рятуальна операція тривала понад 46 годин. Увесь цей час на місці ворожого удару працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи. За цей час громадяни подали 120 заяв про пошкодження майна.

10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю

10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6. Згодом кількість жертв зросла до 8.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.