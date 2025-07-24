Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих

Російські війська вдень 24 липня атакували Костянтинівку Донецької області чотирма авіабомбами та артилерією. Загинуло дві людини, ще понад 10 — постраждали.
Головні тези:
- Російські війська провели жорсткий обстріл та авіаудари по мирному місту Костянтинівка.
- Дві людини загинули, а понад 10 отримали поранення внаслідок нападу окупантів.
Росія тероризувала Костянтинівку авіаударами і артобстрілом
Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.
Крім того, ще одна людина була поранена у Мирнограді — там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном.
Вкотре закликаю всіх жителів Донеччини: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!
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