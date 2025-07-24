Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих

Російські війська вдень 24 липня атакували Костянтинівку Донецької області чотирма авіабомбами та артилерією. Загинуло дві людини, ще понад 10 — постраждали.

Росія тероризувала Костянтинівку авіаударами і артобстрілом

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто чотири авіабомби й обстріляли його з артилерії. Загинули 2 жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.

Крім того, ще одна людина була поранена у Мирнограді — там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном.