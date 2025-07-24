Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих
Read in English

Російські війська вдень 24 липня атакували Костянтинівку Донецької області чотирма авіабомбами та артилерією. Загинуло дві людини, ще понад 10 — постраждали.

Головні тези:

  • Російські війська провели жорсткий обстріл та авіаудари по мирному місту Костянтинівка.
  • Дві людини загинули, а понад 10 отримали поранення внаслідок нападу окупантів.

Росія тероризувала Костянтинівку авіаударами і артобстрілом

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто чотири авіабомби й обстріляли його з артилерії. Загинули 2 жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.

Крім того, ще одна людина була поранена у Мирнограді — там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном.

Вкотре закликаю всіх жителів Донеччини: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдруге за добу завдала авіаудару по Костянтинівці — є загибла та поранені
Прокуратура Донецької області
Костянтинівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Костянтинівці — 4 загиблих
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію в Костянтинівці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?