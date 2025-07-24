Оккупанты РФ атаковали Константиновку КАБами и артиллерией — двое погибших и много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали Константиновку КАБами и артиллерией — двое погибших и много пострадавших

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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Российские войска днем 24 июля атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя авиабомбами и артиллерией. Погибли два человека, еще более 10 пострадали.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ атаковали мирный город Константиновку авиабомбами и артиллерией.
  • В результате нападения два человека погибли, а более 10 пострадали.
  • По словам главы Донецкой ОВА, оккупанты нанесли ущерб множеству зданий в городе.

Россия терроризировала Константиновку авиаударами и артобстрелом

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне сбросили на город четыре авиабомба и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек от 36 до 91.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, в результате атаки повреждено по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кафе и 2 автомобиля.

Кроме того, еще один человек был ранен в Мирнограде — там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном.

Еще раз призываю всех жителей Донбасса: будьте ответственными! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины!

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