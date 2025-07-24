Оккупанты РФ атаковали Константиновку КАБами и артиллерией — двое погибших и много пострадавших

Российские войска днем 24 июля атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя авиабомбами и артиллерией. Погибли два человека, еще более 10 пострадали.

Россия терроризировала Константиновку авиаударами и артобстрелом

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне сбросили на город четыре авиабомба и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек от 36 до 91. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, в результате атаки повреждено по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кафе и 2 автомобиля.

Кроме того, еще один человек был ранен в Мирнограде — там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном.