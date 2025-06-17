Окупанти РФ масовано атакували Херсон БпЛА — понад 10 постраждалих

Росіяни змінили тактику застосування дронів у Херсоні. З самого ранку 17 червня загарбники масовано БпЛА атакують Дніпровський район міста.

Росія атакувала Херсон дронами: що відомо

Особлива небезпека — у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика.

Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі — отримують необхідну меддопомогу.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вживаємо усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА та підлаштовуємося під нову тактику ворога. Це потребує часу. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Прокудін закликав херсонців без гострої потреби не виходити на вулицю у цьому районі та берегти себе.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).