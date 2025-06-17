Окупанти РФ масовано атакували Херсон БпЛА — понад 10 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ масовано атакували Херсон БпЛА — понад 10 постраждалих

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Росіяни змінили тактику застосування дронів у Херсоні. З самого ранку 17 червня загарбники масовано БпЛА атакують Дніпровський район міста.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували Херсон за допомогою рою безпілотників, що призвело до понад 10 постраждалих.
  • В результаті атаки у районі Дніпровського ринку і вулиць Миру та Кулика постраждали щонайменше 11 людей, які отримали необхідну медичну допомогу.
  • Начальник Херсонської ОВА закликав мешканців утриматися від виходу на вулиці в цьому районі і дотримуватися певних заходів безпеки.

Росія атакувала Херсон дронами: що відомо

Особлива небезпека — у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика.

Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі — отримують необхідну меддопомогу.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вживаємо усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА та підлаштовуємося під нову тактику ворога. Це потребує часу.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА

Прокудін закликав херсонців без гострої потреби не виходити на вулицю у цьому районі та берегти себе.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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