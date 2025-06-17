Окупанти РФ масовано атакували Херсон БпЛА — понад 10 постраждалих

Росіяни змінили тактику застосування дронів у Херсоні. З самого ранку 17 червня загарбники масовано БпЛА атакують Дніпровський район міста.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Херсон за допомогою рою безпілотників, що призвело до понад 10 постраждалих.
- В результаті атаки у районі Дніпровського ринку і вулиць Миру та Кулика постраждали щонайменше 11 людей, які отримали необхідну медичну допомогу.
- Начальник Херсонської ОВА закликав мешканців утриматися від виходу на вулиці в цьому районі і дотримуватися певних заходів безпеки.
Росія атакувала Херсон дронами: що відомо
Особлива небезпека — у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика.
Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі — отримують необхідну меддопомогу.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін закликав херсонців без гострої потреби не виходити на вулицю у цьому районі та берегти себе.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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