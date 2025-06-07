Росіяни убили подружжя в Херсоні

Уночі 7 червня Херсон знову потрапив під удар російських окупантів. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, ще двоє дістали поранення, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Що відомо про ситуацію у Херсоні

Про ситуацію в місті та області розповіли голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також Херсонська ОВА.

За словами Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки.

На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя — 56-річний чоловік та 54-річна жінка, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, вказано, що вранці 7 червня армія РФ завдала удару з дрона по цивільному автомобілю в Дніпровському районі міста.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення голови, шиї, грудної клітини та передпліччя. У 60-річної жінки — поранення руки та ключиці, — йдеться в повідомленні Херсонської ОВА. Поширити

Варто також зазначити, що в Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня.