Росіяни убили подружжя в Херсоні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни убили подружжя в Херсоні

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Що відомо про ситуацію у Херсоні
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Уночі 7 червня Херсон знову потрапив під удар російських окупантів. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, ще двоє дістали поранення, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Головні тези:

  • Внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка.
  • У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки.

Що відомо про ситуацію у Херсоні

Про ситуацію в місті та області розповіли голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також Херсонська ОВА.

За словами Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки.

На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя — 56-річний чоловік та 54-річна жінка, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, вказано, що вранці 7 червня армія РФ завдала удару з дрона по цивільному автомобілю в Дніпровському районі міста.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення голови, шиї, грудної клітини та передпліччя. У 60-річної жінки — поранення руки та ключиці, — йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Варто також зазначити, що в Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня.

Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей.

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