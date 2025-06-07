Росіяни убили подружжя в Херсоні

Уночі 7 червня Херсон знову потрапив під удар російських окупантів. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, ще двоє дістали поранення, пошкоджено житлові багатоповерхівки.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка.
- У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки.
Що відомо про ситуацію у Херсоні
Про ситуацію в місті та області розповіли голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також Херсонська ОВА.
За словами Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки.
Ба більше, вказано, що вранці 7 червня армія РФ завдала удару з дрона по цивільному автомобілю в Дніпровському районі міста.
Згідно з останніми даними, внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.
Варто також зазначити, що в Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки Росії 6 червня.
Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей.
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