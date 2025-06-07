Россияне убили супругов в Херсоне

Ночью 7 июня Херсон снова попал под удар российских оккупантов. Согласно последним данным, в результате атаки погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения, повреждены жилые многоэтажки.

Что известно о ситуации в Херсоне

О ситуации в городе и области рассказали глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, а также Херсонская ОВА.

По словам Прокудина, под вражеским огнем оказались жилые дома — повреждены две многоэтажки.

К сожалению, в результате обстрела погибли супруги — 56-летний мужчина и 54-летняя женщина, — сказано в сообщении. Поделиться

Более того, указано, что утром 7 июня армия РФ нанесла удар из дрона по гражданскому автомобилю в Днепровском районе города.

Согласно последним данным, в результате атаки два человека получили ранения.

65-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ранение головы, шеи, грудной клетки и предплечья. У 60-летней женщины ранение руки и ключицы, — сказано в сообщении Херсонской ОВА. Поделиться

Стоит отметить, что в Луцке завершены поисково-спасательные работы после ночной атаки России 6 июня.