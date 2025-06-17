Оккупанты РФ массово атаковали Херсон БпЛА — более 10 пострадавших

Россияне изменили тактику применения дронов в Херсоне. С самого утра 17 июня захватчики массированно БпЛА атакуют Днепровский район города.
Главные тезисы
- Российские оккупанты изменили тактику атак, используя рой дронов в Херсоне.
- Более 10 человек пострадали в результате атаки в районе Днепровского рынка и улиц Мира и Кулика.
- Начальник Херсонской ОВА призывает жителей соблюдать меры безопасности и воздерживаться от выхода на улицы в районе атаки.
Россия атаковала Херсон дронами: что известно
Особая опасность — в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.
Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все получают необходимую медпомощь.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Прокудин призвал херсонцев без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе и беречь себя.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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