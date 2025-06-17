Оккупанты РФ массово атаковали Херсон БпЛА — более 10 пострадавших

Россияне изменили тактику применения дронов в Херсоне. С самого утра 17 июня захватчики массированно БпЛА атакуют Днепровский район города.

Россия атаковала Херсон дронами: что известно

Особая опасность — в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все получают необходимую медпомощь.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Принимаем все меры, необходимые для противодействия враждебным БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

Прокудин призвал херсонцев без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе и беречь себя.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).