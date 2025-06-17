Оккупанты РФ массово атаковали Херсон БпЛА — более 10 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ массово атаковали Херсон БпЛА — более 10 пострадавших

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Россияне изменили тактику применения дронов в Херсоне. С самого утра 17 июня захватчики массированно БпЛА атакуют Днепровский район города.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты изменили тактику атак, используя рой дронов в Херсоне.
  • Более 10 человек пострадали в результате атаки в районе Днепровского рынка и улиц Мира и Кулика.
  • Начальник Херсонской ОВА призывает жителей соблюдать меры безопасности и воздерживаться от выхода на улицы в районе атаки.

Россия атаковала Херсон дронами: что известно

Особая опасность — в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все получают необходимую медпомощь.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Принимаем все меры, необходимые для противодействия враждебным БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской ОВА

Прокудин призвал херсонцев без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе и беречь себя.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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