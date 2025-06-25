Російські загарбники на окупованому лівобережжі Херсонщини підпалюють власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Про це дізналися партизани з кримськотатарського руху опору АТЕШ.
Головні тези:
- Російські окупанти на Херсонщині саботують накази командування, підпалюючи власні позиції.
- Саботаж є прямим наслідком хаосу, втоми та деградації дисципліни в підрозділі.
- Висловлене невдоволення військовослужбовців методами роботи комбрига Шандури свідчить про загострення ситуації у 205-й бригаді.
АТЕШ розвідав випадки саботажу окупантами РФ наказів командування
Агенти руху АТЕШ з військовослужбовців 205-ї бригади армії РФ поділилися інформацією про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях.
Причина — спроба достукатися до командування, саботируючи накази.
Ці дії — не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу, втоми та деградації дисципліни у підрозділі.
Наші агенти також встановили, що нинішня ситуація у 205-й бригаді далеко не нова. Історія з комбригом «Скіфом», який бив особовий склад, а потім отримав підвищення до Генерального штабу, досі свіжа в пам'яті. Виснаженість, апатія та відсутність реакції на системні проблеми лише посилюють ситуацію.
АТЕШ продовжує фіксувати та передавати подібну інформацію українським силам. Кожен випадок самосаботажу — це сигнал: ворог руйнується. І ми зробимо все, щоб пришвидшити цей процес.
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