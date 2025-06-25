Окупанти РФ на ТОТ Херсонщини саботують накази командування — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ на ТОТ Херсонщини саботують накази командування — що відомо

пожежа
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Джерело:  АТЕШ

Російські загарбники на окупованому лівобережжі Херсонщини підпалюють власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Про це дізналися партизани з кримськотатарського руху опору АТЕШ.

Головні тези:

  • Російські окупанти на Херсонщині саботують накази командування, підпалюючи власні позиції.
  • Саботаж є прямим наслідком хаосу, втоми та деградації дисципліни в підрозділі.
  • Висловлене невдоволення військовослужбовців методами роботи комбрига Шандури свідчить про загострення ситуації у 205-й бригаді.

АТЕШ розвідав випадки саботажу окупантами РФ наказів командування

Агенти руху АТЕШ з військовослужбовців 205-ї бригади армії РФ поділилися інформацією про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях.

Причина — спроба достукатися до командування, саботируючи накази.

Ці дії — не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу, втоми та деградації дисципліни у підрозділі.

Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на «м'ясні» штурми, думаючи лише про власну вигоду та перспективи кар'єрного зростання.

Наші агенти також встановили, що нинішня ситуація у 205-й бригаді далеко не нова. Історія з комбригом «Скіфом», який бив особовий склад, а потім отримав підвищення до Генерального штабу, досі свіжа в пам'яті. Виснаженість, апатія та відсутність реакції на системні проблеми лише посилюють ситуацію.

АТЕШ продовжує фіксувати та передавати подібну інформацію українським силам. Кожен випадок самосаботажу — це сигнал: ворог руйнується. І ми зробимо все, щоб пришвидшити цей процес.

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