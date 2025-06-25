Російські загарбники на окупованому лівобережжі Херсонщини підпалюють власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Про це дізналися партизани з кримськотатарського руху опору АТЕШ.

АТЕШ розвідав випадки саботажу окупантами РФ наказів командування

Агенти руху АТЕШ з військовослужбовців 205-ї бригади армії РФ поділилися інформацією про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях.

Причина — спроба достукатися до командування, саботируючи накази.

Ці дії — не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу, втоми та деградації дисципліни у підрозділі.

Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на «м'ясні» штурми, думаючи лише про власну вигоду та перспективи кар'єрного зростання. Поширити

Наші агенти також встановили, що нинішня ситуація у 205-й бригаді далеко не нова. Історія з комбригом «Скіфом», який бив особовий склад, а потім отримав підвищення до Генерального штабу, досі свіжа в пам'яті. Виснаженість, апатія та відсутність реакції на системні проблеми лише посилюють ситуацію.

АТЕШ продовжує фіксувати та передавати подібну інформацію українським силам. Кожен випадок самосаботажу — це сигнал: ворог руйнується. І ми зробимо все, щоб пришвидшити цей процес.