Российские захватчики на оккупированном левобережье Херсона поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ на левобережье Херсона саботируют приказы командования, поджигая свои позиции, в результате чего усложняется выполнение боевых задач.
- Усталость, хаос и деградация дисциплины в 205-й бригаде являются причинами самосаботажа, проявляющегося в методах работы комбрига и недовольстве военнослужащих.
- Намерение личного состава устраивать умышленные пожары на своих позициях для привлечения внимания командования свидетельствует о кризисе в подразделении.
АТЕШ разведал случаи саботажа оккупантами РФ приказов командования
Агенты движения АТЕШ из военнослужащих 205-й бригады армии РФ поделились информацией о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях.
Причина — попытка достучаться до командования, саботируя приказы.
Эти действия — не редкие случаи, а прямое следствие хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении.
Наши агенты также установили, что нынешняя ситуация в 205-й бригаде далеко не нова. История с комбригом «Скифом», который избивал личный состав, а затем получил повышение в Генеральный штаб, до сих пор свежа в памяти. Усталость, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы только усугубляют ситуацию.
АТЕШ продолжает фиксировать и передавать подобную информацию украинским силам. Каждый случай самосаботажа — это сигнал: враг разрушается. И мы сделаем все, чтобы ускорить этот процесс.
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