Оккупанты РФ на оккупированной Херсонщине саботируют приказы командования — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ на оккупированной Херсонщине саботируют приказы командования — что известно

пожар
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Источник:  АТЕШ

Российские захватчики на оккупированном левобережье Херсона поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ на левобережье Херсона саботируют приказы командования, поджигая свои позиции, в результате чего усложняется выполнение боевых задач.
  • Усталость, хаос и деградация дисциплины в 205-й бригаде являются причинами самосаботажа, проявляющегося в методах работы комбрига и недовольстве военнослужащих.
  • Намерение личного состава устраивать умышленные пожары на своих позициях для привлечения внимания командования свидетельствует о кризисе в подразделении.

АТЕШ разведал случаи саботажа оккупантами РФ приказов командования

Агенты движения АТЕШ из военнослужащих 205-й бригады армии РФ поделились информацией о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях.

Причина — попытка достучаться до командования, саботируя приказы.

Эти действия — не редкие случаи, а прямое следствие хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении.

Все больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, не жалеющего личный состав, бросая людей на «мясные» штурмы, думая только о собственной выгоде и перспективах карьерного роста.

Наши агенты также установили, что нынешняя ситуация в 205-й бригаде далеко не нова. История с комбригом «Скифом», который избивал личный состав, а затем получил повышение в Генеральный штаб, до сих пор свежа в памяти. Усталость, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы только усугубляют ситуацию.

АТЕШ продолжает фиксировать и передавать подобную информацию украинским силам. Каждый случай самосаботажа — это сигнал: враг разрушается. И мы сделаем все, чтобы ускорить этот процесс.

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