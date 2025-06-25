АТЕШ разведал случаи саботажа оккупантами РФ приказов командования

Агенты движения АТЕШ из военнослужащих 205-й бригады армии РФ поделились информацией о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях.

Причина — попытка достучаться до командования, саботируя приказы.

Эти действия — не редкие случаи, а прямое следствие хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении.

Все больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, не жалеющего личный состав, бросая людей на «мясные» штурмы, думая только о собственной выгоде и перспективах карьерного роста. Поделиться

Наши агенты также установили, что нынешняя ситуация в 205-й бригаде далеко не нова. История с комбригом «Скифом», который избивал личный состав, а затем получил повышение в Генеральный штаб, до сих пор свежа в памяти. Усталость, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы только усугубляют ситуацию.

АТЕШ продолжает фиксировать и передавать подобную информацию украинским силам. Каждый случай самосаботажа — это сигнал: враг разрушается. И мы сделаем все, чтобы ускорить этот процесс.