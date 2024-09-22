Окупанти РФ обстріляли шахту на Донеччині — загинуло двоє жінок

Російські солдати 22 вересня обстріляли шахту у Донецькій області. Загинули дві працівниці шахти.
Головні тези:
- Окупанти РФ обстріляли шахту на Донеччині, в результаті загинули дві жінки, а ще одна постраждала була доставлена до лікарні.
- Унаслідок обстрілів та бойових дій в Україні відбулися знеструмлення в декількох областях, що створює загрозу для енергетичної безпеки країни.
- Згідно зі заявами міністра закордонних справ України, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики, що становить серйозну загрозу для безпеки національних ресурсів.
- Українська формула миру включає пункт про забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, тому необхідно підтримувати посилену присутність місій на об'єктах атомної енергетики в Україні.
- Уряд України закликає міжнародні організації та держави запобігти загрозам національній енергетичній і ядерній безпеці країни шляхом реалізації конкретних заходів та співпраці.
Що відомо про обстріл армією РФ Донеччини
Як повідомили в Міненерго, через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли.
На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, їх усіх вивели на поверхню. пожежу ліквідували.
Міненерго також повідомило, що протягом минулої доби через обстріли та бойові дії відбулися знеструмлення в Донецькій, Полтавській та Сумській областях.
У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги була відключена повітряна лінія електропередач. У Сумській області через обстріл сталася пожежа, що спричинила знеструмлення підстанції та житлових споживачів.
У Полтавській області внаслідок атаки дронів на підстанцію також виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанції та споживачів.
Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України
Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.
За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.
Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
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