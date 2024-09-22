Окупанти РФ обстріляли шахту на Донеччині — загинуло двоє жінок

Що відомо про обстріл армією РФ Донеччини

Як повідомили в Міненерго, через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли.

На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, їх усіх вивели на поверхню. пожежу ліквідували.

В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні, — йдеться у повідомленні. Поширити

Міненерго також повідомило, що протягом минулої доби через обстріли та бойові дії відбулися знеструмлення в Донецькій, Полтавській та Сумській областях.

У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги була відключена повітряна лінія електропередач. У Сумській області через обстріл сталася пожежа, що спричинила знеструмлення підстанції та житлових споживачів.

У Полтавській області внаслідок атаки дронів на підстанцію також виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанції та споживачів.

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.