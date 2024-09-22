Оккупанты РФ обстреляли шахту в Донецкой области — погибли две женщины

Что известно об обстреле армией РФ Донбасса

Как сообщили в Минэнерго, из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали.

К моменту инцидента в шахте находился 371 работник, их всех вывели на поверхность. пожар был ликвидирован.

В результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу, — говорится в сообщении. Поделиться

Минэнерго также сообщило, что за прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в Донецкой, Полтавской и Сумской областях.

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги отключена воздушная линия электропередач. В Сумской области из-за обстрела произошел пожар, вызвавший обесточивание подстанции и жилищных потребителей.

В Полтавской области в результате атаки дронов на подстанцию также возник пожар, который привел к обесточению подстанции и потребителей.

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.