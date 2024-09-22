Оккупанты РФ обстреляли шахту в Донецкой области — погибли две женщины

Российские солдаты 22 сентября обстреляли шахту в Донецкой области. Погибли две работницы шахты.
Главные тезисы
- Российские солдаты обстреляли шахту в Донецкой области, в результате погибли две работницы.
- Минэнерго сообщило о возгорании на территории шахты из-за обстрела, но продукты горения не попали в шахту, были эвакуированы все работники.
- Украина предупреждает о готовящихся ударах России по объектам ядерной энергетики перед зимой, в том числе на АЭС и подстанции.
- Министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость обеспечения радиационной и ядерной безопасности, осуждая действия России как шантаж мирового сообщества.
- Украина призывает международные организации и государства принять меры для предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности энергетических объектов.
Что известно об обстреле армией РФ Донбасса
Как сообщили в Минэнерго, из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали.
К моменту инцидента в шахте находился 371 работник, их всех вывели на поверхность. пожар был ликвидирован.
Минэнерго также сообщило, что за прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в Донецкой, Полтавской и Сумской областях.
В Днепропетровской области во время воздушной тревоги отключена воздушная линия электропередач. В Сумской области из-за обстрела произошел пожар, вызвавший обесточивание подстанции и жилищных потребителей.
В Полтавской области в результате атаки дронов на подстанцию также возник пожар, который привел к обесточению подстанции и потребителей.
Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.
По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.
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