Россия масштабно обстреливает Донецкую область из авиации и артиллерии — есть погибшая и раненые

В результате российских обстрелов в Донецкой области 21 сентября погибла женщина, семь человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Россия масштабно атакует Донеччину: есть жертвы

За час ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав КАБ и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка, два человека получили акубаротравмы и рваные раны.

Днем под обстрелом был поселок Алексеево-Дружковка.

Войска государства-агрессора попали по предприятию, где травмирована 49-летняя сотрудница. Поделиться

Кроме того, с РСЗО оккупанты несколько раз нанесли удары по селу Константинополь.

Телесные повреждения получили две женщины в возрасте 63 и 80 лет и мужчина. Также оккупанты атаковали, вероятно, УМПБ Д-30 СН село Шахтерское. Осколочное ранение получил местный житель.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Россия атакует Константиновскую громаду Донеччины: есть погибшие и раненые

Российские захватчики 12 сентября попали в частный дом в Добропольской громаде Донецкой области, в результате 81-летняя женщина погибла, еще четверо членов семьи получили ранения.

Также из-за обстрелов ранены двое гражданских в Константиновке.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.