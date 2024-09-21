Россия масштабно обстреливает Донецкую область из авиации и артиллерии — есть погибшая и раненые

В результате российских обстрелов в Донецкой области 21 сентября погибла женщина, семь человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Главные тезисы
- Российские обстрелы привели к гибели и ранениям мирных жителей в Донецкой области.
- Атаки оккупантов разрушают здания и инфраструктуру в различных населенных пунктах.
- Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны в отношении атак на мирное население Донбасса.
Россия масштабно атакует Донеччину: есть жертвы
За час ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав КАБ и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка, два человека получили акубаротравмы и рваные раны.
Днем под обстрелом был поселок Алексеево-Дружковка.
Кроме того, с РСЗО оккупанты несколько раз нанесли удары по селу Константинополь.
Телесные повреждения получили две женщины в возрасте 63 и 80 лет и мужчина. Также оккупанты атаковали, вероятно, УМПБ Д-30 СН село Шахтерское. Осколочное ранение получил местный житель.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Россия атакует Константиновскую громаду Донеччины: есть погибшие и раненые
Российские захватчики 12 сентября попали в частный дом в Добропольской громаде Донецкой области, в результате 81-летняя женщина погибла, еще четверо членов семьи получили ранения.
Также из-за обстрелов ранены двое гражданских в Константиновке.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
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