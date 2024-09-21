Росія масштабно обстрілює Донеччину з авіації та артилерії — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масштабно обстрілює Донеччину з авіації та артилерії — є загибла та поранені

Прокуратура Донецької області
Донеччина

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині 21 вересня загинула жінка, семеро людей зазнали поранень та травми. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Головні тези:

  • Росія здійснює агресивні обстріли авіацією та артилерією на Донеччині.
  • Атаки окупантів призвели до руйнування будівель та інфраструктури в різних населених пунктах, включно з містом Кураховим, селищем Олексієво-Дружківкою та селом Костянтинополем.
  • У результаті обстрілів Донеччини загинула 81-річна жінка.

Росія масштабно атакує Донеччину: є жертви

Упродовж години ЗС РФ обстрілювали місто Курахове. Попередньо, використавши КАБ та ствольну артилерію. Від влучання засобів ураження загинула містянка, двоє осіб зазнали акубаротравм і рваних ран.

Вдень під обстрілом було селище Олексієво-Дружківка.

Війська держави-агресора поцілили по підприємству, де травмована 49-річна співробітниця.

Окрім того, із РСЗВ окупанти декілька разів завдали ударів по селу Костянтинопіль.

Тілесні ушкодження дістали двоє жінок віком 63 й 80 років та чоловік. Також окупанти атакували, ймовірно, УМПБ Д-30 СН село Шахтарське. Осколкового поранення зазнав місцевий житель.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Росія атакує Костянтинівську громаду Донеччини: є загиблі та поранені

Російські загарбники 12 вересня влучили у приватний будинок у Добропільській громаді на Донеччині, у результаті 81-річна жінка загинула, ще четверо членів родини отримали поранення.

Також через обстріли поранено двох цивільних у Костянтинівці.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Красноярському Добропільської громади один зі снарядів влучив у приватний будинок — там загинула 81-річна жінка, поранення отримали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років. У селищі пошкоджено 6 будинків і лінія електропередач.

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