Росія масштабно обстрілює Донеччину з авіації та артилерії — є загибла та поранені

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині 21 вересня загинула жінка, семеро людей зазнали поранень та травми. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Головні тези:
- Росія здійснює агресивні обстріли авіацією та артилерією на Донеччині.
- Атаки окупантів призвели до руйнування будівель та інфраструктури в різних населених пунктах, включно з містом Кураховим, селищем Олексієво-Дружківкою та селом Костянтинополем.
- У результаті обстрілів Донеччини загинула 81-річна жінка.
Росія масштабно атакує Донеччину: є жертви
Упродовж години ЗС РФ обстрілювали місто Курахове. Попередньо, використавши КАБ та ствольну артилерію. Від влучання засобів ураження загинула містянка, двоє осіб зазнали акубаротравм і рваних ран.
Вдень під обстрілом було селище Олексієво-Дружківка.
Окрім того, із РСЗВ окупанти декілька разів завдали ударів по селу Костянтинопіль.
Тілесні ушкодження дістали двоє жінок віком 63 й 80 років та чоловік. Також окупанти атакували, ймовірно, УМПБ Д-30 СН село Шахтарське. Осколкового поранення зазнав місцевий житель.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Росія атакує Костянтинівську громаду Донеччини: є загиблі та поранені
Російські загарбники 12 вересня влучили у приватний будинок у Добропільській громаді на Донеччині, у результаті 81-річна жінка загинула, ще четверо членів родини отримали поранення.
Також через обстріли поранено двох цивільних у Костянтинівці.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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