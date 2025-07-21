Окупанти РФ завдали наймасштабнішого удару по Івано-Франківській області — наслідки

Росія у ніч на 21 липня завдала комбінованого удару по Івано-Франківську та області. Внаслідок атаки четверо людей постраждали.

Росія атакувала Франківщину: які наслідки

Як зазначають рятувальники, в Івано-Франківській громаді виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідували. Також в цій громаді пошкоджені інші житлові будинки.

Четверо людей отримали поранення, серед травмованих є дитина.

У Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Івано-Франківська область

Голова Івано-Франківська Руслан Марцинків показав наслідки повітряної атаки на міську громаду.

У самому Івано-Франківську спалахнули гаражі та автомобілі на відкритій стоянці, площа пожежі — 220 кв.м. Також горіли виробничо-складські приміщення на площі 300 кв.м.