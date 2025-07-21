Окупанти РФ завдали наймасштабнішого удару по Івано-Франківській області — наслідки

Росія у ніч на 21 липня завдала комбінованого удару по Івано-Франківську та області. Внаслідок атаки четверо людей постраждали.
Головні тези:
- Внаслідок комбінованого удару окупантів з РФ по Івано-Франківській області постраждали чотири людини, серед них є дитина.
- Пожежі спалахнули у двоповерховому приватному будинку, гаражах, автомобілях та виробничо-складських приміщеннях у різних населених пунктах області.
- Рятувальники оперативно реагували на ситуацію й ліквідували вогні, що дозволило запобігти поширенню збитків.
Росія атакувала Франківщину: які наслідки
Як зазначають рятувальники, в Івано-Франківській громаді виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідували. Також в цій громаді пошкоджені інші житлові будинки.
Четверо людей отримали поранення, серед травмованих є дитина.
У Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Голова Івано-Франківська Руслан Марцинків показав наслідки повітряної атаки на міську громаду.
У самому Івано-Франківську спалахнули гаражі та автомобілі на відкритій стоянці, площа пожежі — 220 кв.м. Також горіли виробничо-складські приміщення на площі 300 кв.м.
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