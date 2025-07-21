Оккупанты РФ нанесли самый масштабный удар по Ивано-Франковской области — последствия

Россия в ночь на 21 июля нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области. В результате атаки четыре человека пострадали.
Главные тезисы
- Россия нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка.
- Пожары вспыхнули в частных домах, гаражах, автомобилях и производственных помещениях разных населенных пунктах области.
- Спасатели оперативно реагировали на ситуацию и ликвидировали огни, предотвратив распространение ущерба.
Россия атаковала Франковщину: какие последствия
Как отмечают спасатели, в Ивано-Франковской общине возник пожар в двухэтажном частном доме, его ликвидировали. Также в этом обществе повреждены другие жилые дома.
Четверо человек получили ранения, среди травмированных есть ребенок.
В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.
Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал последствия воздушной атаки на городскую общину.
В самом Ивано-Франковске загорелись гаражи и автомобили на открытой стоянке, площадь пожара — 220 кв.м. Также горели производственно-складские помещения на площади 300 кв.
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