Оккупанты РФ нанесли самый масштабный удар по Ивано-Франковской области — последствия

Россия в ночь на 21 июля нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области. В результате атаки четыре человека пострадали.

Россия атаковала Франковщину: какие последствия

Как отмечают спасатели, в Ивано-Франковской общине возник пожар в двухэтажном частном доме, его ликвидировали. Также в этом обществе повреждены другие жилые дома.

Четверо человек получили ранения, среди травмированных есть ребенок.

В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал последствия воздушной атаки на городскую общину.

В самом Ивано-Франковске загорелись гаражи и автомобили на открытой стоянке, площадь пожара — 220 кв.м. Также горели производственно-складские помещения на площади 300 кв.