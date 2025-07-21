Оккупанты РФ нанесли самый масштабный удар по Ивано-Франковской области — последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ нанесли самый масштабный удар по Ивано-Франковской области — последствия

ДСНС Украины
атака РФ
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Россия в ночь на 21 июля нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области. В результате атаки четыре человека пострадали.

Главные тезисы

  • Россия нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка.
  • Пожары вспыхнули в частных домах, гаражах, автомобилях и производственных помещениях разных населенных пунктах области.
  • Спасатели оперативно реагировали на ситуацию и ликвидировали огни, предотвратив распространение ущерба.

Россия атаковала Франковщину: какие последствия

Как отмечают спасатели, в Ивано-Франковской общине возник пожар в двухэтажном частном доме, его ликвидировали. Также в этом обществе повреждены другие жилые дома.

Четверо человек получили ранения, среди травмированных есть ребенок.

В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал последствия воздушной атаки на городскую общину.

В самом Ивано-Франковске загорелись гаражи и автомобили на открытой стоянке, площадь пожара — 220 кв.м. Также горели производственно-складские помещения на площади 300 кв.

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