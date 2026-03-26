Окупанти спрямували шахед на багатоповерхівку Дніпра — є постраждалі

Близько 10-ої ранку 26 березня російські окупанти атакували шахедами Дніпро. Один з безпілотників завдав удару по багатоповерхівці. Станом на 11.00 відомо про 5 поранених.
Головні тези:
- Російські окупанти вчинили атаку на Дніпро, використовуючи безпілотники.
- У результаті удару по багатоповерхівці поранено 5 осіб.
- Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пошкодження будинку та поранених внаслідок атаки.
Ворог атакував Дніпро: є поранені
За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ударним дроном пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки уточнюються.
Пізніше повідомили про 5 поранених.
