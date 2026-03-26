Окупанти спрямували шахед на багатоповерхівку Дніпра — є постраждалі
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Близько 10-ої ранку 26 березня російські окупанти атакували шахедами Дніпро. Один з безпілотників завдав удару по багатоповерхівці. Станом на 11.00 відомо про 5 поранених.

Ворог атакував Дніпро: є поранені

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ударним дроном пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки уточнюються.

Пізніше повідомили про 5 поранених.

Пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру — є загиблі та постраждалі
Дніпро
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Дніпру — кількість постраждалих зросла майже втричі
Дніпро
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вночі завдала ударів по Дніпру — серед постраждалих є немовля
Дніпро

