Оккупанты направили шахед на многоэтажку Днепра — есть пострадавшие

Около 10 утра 26 марта российские оккупанты атаковали шахедами Днепр. Один из беспилотников нанес удар по многоэтажке. По состоянию на 11.00 известно о 5 раненых.
Главные тезисы
- Российские оккупанты применили беспилотники при атаке на многоэтажку в Днепре.
- Известно о 5 раненых в результате удара по жилому дому.
- Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил повреждение здания и ранения в результате инцидента.
Враг атаковал Днепр: есть раненые
По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ударным дроном повреждена многоэтажка. Последствия уточняются.
Позже сообщили о 5 раненых.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-