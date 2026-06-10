Окупанти завдали ударів по багатоповерхівці у Павлограді — є постраждалі

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського удару, завданого росіянами 10 червня, поранені п'ятеро людей, серед них — дитина.
Головні тези:
- Російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Павлограді, поранені п'ятеро людей, включаючи дитину.
- Серед постраждалих є 13-річний хлопчик та чоловіки віком 43, 44 та 79 років, які отримали поранення внаслідок ворожої атаки.
Росія била по багатоповерхівці у Павлограді: є поранені
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Всі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Згодом Ганжа повідомив, що кількість поранених внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Павлограді зросла до п’яти.
Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Павлоград. До лікарні доставили 75-річну жінку.
Жінка у тяжкому стані стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу. В цілому у місті — п'ятеро поранених.
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