Окупанти завдали ударів по багатоповерхівці у Павлограді — є постраждалі

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського удару, завданого росіянами 10 червня, поранені п'ятеро людей, серед них — дитина.

Росія била по багатоповерхівці у Павлограді: є поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це 13-річний хлопчик і чоловіки 43, 44 та 79 років. Поширити

Всі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Згодом Ганжа повідомив, що кількість поранених внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Павлограді зросла до п’яти.

Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Павлоград. До лікарні доставили 75-річну жінку.

Жінка у тяжкому стані стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу. В цілому у місті — п'ятеро поранених.