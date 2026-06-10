Окупанти завдали ударів по багатоповерхівці у Павлограді — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти завдали ударів по багатоповерхівці у Павлограді — є постраждалі

Павлоград
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського удару, завданого росіянами 10 червня, поранені п'ятеро людей, серед них — дитина.

Головні тези:

  • Російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Павлограді, поранені п'ятеро людей, включаючи дитину.
  • Серед постраждалих є 13-річний хлопчик та чоловіки віком 43, 44 та 79 років, які отримали поранення внаслідок ворожої атаки.

Росія била по багатоповерхівці у Павлограді: є поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це 13-річний хлопчик і чоловіки 43, 44 та 79 років.

Всі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Згодом Ганжа повідомив, що кількість поранених внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Павлограді зросла до п’яти.

Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Павлоград. До лікарні доставили 75-річну жінку.

Жінка у тяжкому стані стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу. В цілому у місті — п'ятеро поранених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює цинічний фейк про обстріл Павлограда
Центр протидії дезінформації
Павлоград
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу та Павлоград
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Одесу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Дніпро і Павлоград — понад 10 поранених
Павлоград

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?