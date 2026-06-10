Оккупанты нанесли удары по многоэтажке в Павлограде — есть пострадавшие

В Павлограде на Днепропетровщине в результате российского удара, нанесенного россиянами 10 июня, ранены пять человек, среди них ребенок.
Главные тезисы
- Российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Павлограде, ранены пять человек, включая ребенка.
- Среди пострадавших есть 13-летний мальчик и мужчины в возрасте 43, 44 и 79 лет, получившие ранения в результате вражеской атаки.
Россия била по многоэтажке в Павлограде: есть раненые
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Впоследствии Ганжа сообщил, что количество раненых в результате попадания в многоквартирный дом в Павлограде возросло до пяти.
Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на Павлоград. В больницу доставили 75-летнюю женщину.
Женщина в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В целом в городе пятеро раненых.
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