Оккупанты нанесли удары по многоэтажке в Павлограде — есть пострадавшие

В Павлограде на Днепропетровщине в результате российского удара, нанесенного россиянами 10 июня, ранены пять человек, среди них ребенок.

Россия била по многоэтажке в Павлограде: есть раненые

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Четверо человек получили ранения из-за вражеской атаки на Павлоград. Это 13-летний мальчик и мужчины 43, 44 и 79 лет. Поделиться

Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Впоследствии Ганжа сообщил, что количество раненых в результате попадания в многоквартирный дом в Павлограде возросло до пяти.

Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на Павлоград. В больницу доставили 75-летнюю женщину.

Женщина в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В целом в городе пятеро раненых.