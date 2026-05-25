Россия атаковала Днепр и Павлоград — более 10 раненых

Утром 25 мая оккупанты нанесли дроновые удары по Павлограду, известно о 10 пострадавших. Позже российские войска атаковали баллистикой Днепр: ранения получили 3 человека.

Россия била по Павлограду и Днепру: есть раненые

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

До 10 выросло количество раненых из-за удара россиян по Павлограду. Четверо пострадавших госпитализированы. Двое мужчин и одна женщина в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что враг ударил баллистикой по Днепру.