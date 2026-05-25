Россия атаковала Днепр и Павлоград — более 10 раненых

Утром 25 мая оккупанты нанесли дроновые удары по Павлограду, известно о 10 пострадавших. Позже российские войска атаковали баллистикой Днепр: ранения получили 3 человека.
Главные тезисы
- Российские войска совершили атаку на Павлоград, оставив 10 человек ранеными.
- В результате удара баллистикой по Днепру ранения получили 3 человека.
Россия била по Павлограду и Днепру: есть раненые
В Павлограде Днепропетровской области до 10 выросло количество пострадавших в результате дроновой атаки РФ сегодня утром.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Позже стало известно, что враг ударил баллистикой по Днепру.
Три человека получили ранения из-за удара россиян по Днепру. Это мужчины 18, 45 и 67 лет. Все госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-