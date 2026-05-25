Россия атаковала Днепр и Павлоград — более 10 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Днепр и Павлоград — более 10 раненых

Павлоград
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Утром 25 мая оккупанты нанесли дроновые удары по Павлограду, известно о 10 пострадавших. Позже российские войска атаковали баллистикой Днепр: ранения получили 3 человека.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили атаку на Павлоград, оставив 10 человек ранеными.
  • В результате удара баллистикой по Днепру ранения получили 3 человека.

Россия била по Павлограду и Днепру: есть раненые

В Павлограде Днепропетровской области до 10 выросло количество пострадавших в результате дроновой атаки РФ сегодня утром.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

До 10 выросло количество раненых из-за удара россиян по Павлограду. Четверо пострадавших госпитализированы. Двое мужчин и одна женщина в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что враг ударил баллистикой по Днепру.

Три человека получили ранения из-за удара россиян по Днепру. Это мужчины 18, 45 и 67 лет. Все госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Днепровщину — 8 погибших и 11 раненых
Атака РФ на Днепровскую область - все подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия почти 40 раз обстреляла Днепровщину — есть погибшие и раненые
Днепровщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Днепр, Конотоп и Запорожскую область — 2 погибших, 16 раненых
ДСНС Украины
Последствия новых атак России на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?