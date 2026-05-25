Росія атакувала Дніпро і Павлоград — понад 10 поранених

Зранку 25 травня окупанти завдали дронових ударів по Павлограду, наразі відомо про 10 постраждалих. Пізніше російські війська атакували балістикою Дніпро: поранення отримали 3 чоловіків.

Росія била по Павлограду і Дніпру: є поранені

У Павлограді Дніпропетровської області до 10 зросла кількість постраждалих унаслідок дронової атаки РФ сьогодні зранку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До 10 зросла кількість поранених через удар росіян по Павлограду. Четверо постраждалих госпіталізовані. Двоє чоловіків і одна жінка у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що ворог ударив балістикою по Дніпру.