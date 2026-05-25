Росія атакувала Дніпро і Павлоград — понад 10 поранених

Зранку 25 травня окупанти завдали дронових ударів по Павлограду, наразі відомо про 10 постраждалих. Пізніше російські війська атакували балістикою Дніпро: поранення отримали 3 чоловіків.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили дронові удари по Павлограду, що призвело до поранення 10 людей.
- У результаті атаки по Дніпру отримали поранення 3 чоловіки у віці від 18 до 67 років, всі госпіталізовані, двоє з них у важкому стані.
Росія била по Павлограду і Дніпру: є поранені
У Павлограді Дніпропетровської області до 10 зросла кількість постраждалих унаслідок дронової атаки РФ сьогодні зранку.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пізніше стало відомо, що ворог ударив балістикою по Дніпру.
Троє людей дістали поранень через удар росіян по Дніпру. Це чоловіки 18, 45 та 67 років. Усі ушпиталені. Двоє у важкому стані.
