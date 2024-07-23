Окупована РФ Донеччина потопає у майже 4 млн тонн відходів — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупована РФ Донеччина потопає у майже 4 млн тонн відходів — ЦНС

Окупована РФ Донеччина потопає у майже 4 млн тонн відходів — ЦНС
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують і не знешкоджують, а обсяги сміття продовжують зростати щомісяця.

Головні тези:

 

  • Окупаційна влада робить Луганську та Донецьку області сміттєвими полігонами, завозячи великі обсяги сміття з Ростовської області.
  • РФ намагається перетворити окуповані території сходу України на великі сміттєзвалища, що призводить до серйозної екологічної кризи.
  • Внаслідок браку комунальників проблема вивозу сміття на окупованих територіях стає ще більш гострою.

Росія перетворила Донецьку область на сміттєвий полігон

Як зазначають в ЦНС, на додаток, окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Таким чином, половина токсичних побутових відходів туди завезена саме з Росії.

В ЦНС зауважують, що у цьому російська окупаційна адміністрація проблеми не бачить і переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод.

Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії. До прикладу, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів, — інформують у Центрі нацспротиву.

РФ хоче перетворити окуповані території на сміттєзвалища

Нагадаємо, російські загарбники регулярно завозять на тимчасово захоплені території Донецької області сміття з Ростовської області.

Окрім цього на тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття.

Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.

Як повідомлялось, Російська Федерація планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України.

За даними ЦНС, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на окупованих територіях Луганської області, ще три в Донецькій.

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