На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.
Главные тезисы
- Российская оккупационная администрация превратила регион в мусорный полигон, перевозя отходы из Ростовской области.
- Местные жители сталкиваются с проблемой утилизации мусора из-за нехватки коммунальщиков и нежелания сотрудничать с российскими захватчиками.
- Россия планирует создать шесть свалок в Луганской области и три в Донецкой на временно оккупированных территориях.
Россия превратила Донецкую область в мусорный полигон
Как отмечают в ЦНС, в дополнение, оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.
В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.
РФ хочет превратить оккупированные территории в свалки
Напомним, российские захватчики регулярно завозят на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области.
Кроме этого на временно оккупированных территориях за неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора.
Отмечено, что причиной этого является нехватка кадров, ведь большинство жителей покинули временно оккупированные регионы, а оставшиеся граждане не сотрудничают с россиянами.
Как сообщалось, Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях Востока Украины.
По данным ЦНС, шесть таких свалок враг планирует создать на оккупированных территориях Луганской области, еще три в Донецкой.
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