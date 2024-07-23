Оккупированная РФ Донецкая область утопает почти в 4 млн тонн отходов — ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.

Россия превратила Донецкую область в мусорный полигон

Как отмечают в ЦНС, в дополнение, оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.

Впрочем, пока муртады врага обвиняют в обещаниях, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родакова на границе Лутугинского и Славяносербского районов, — информируют в Центре нацсопротивления. Поделиться

РФ хочет превратить оккупированные территории в свалки

Напомним, российские захватчики регулярно завозят на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области.

Кроме этого на временно оккупированных территориях за неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора.

Отмечено, что причиной этого является нехватка кадров, ведь большинство жителей покинули временно оккупированные регионы, а оставшиеся граждане не сотрудничают с россиянами.

Как сообщалось, Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях Востока Украины.