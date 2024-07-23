Оккупированная РФ Донецкая область утопает почти в 4 млн тонн отходов — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупированная РФ Донецкая область утопает почти в 4 млн тонн отходов — ЦНС

Оккупированная РФ Донецкая область утопает почти в 4 млн тонн отходов — ЦНС
Читати українською
Источник:  ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.

Главные тезисы

 

  • Российская оккупационная администрация превратила регион в мусорный полигон, перевозя отходы из Ростовской области.
  • Местные жители сталкиваются с проблемой утилизации мусора из-за нехватки коммунальщиков и нежелания сотрудничать с российскими захватчиками.
  • Россия планирует создать шесть свалок в Луганской области и три в Донецкой на временно оккупированных территориях.

Россия превратила Донецкую область в мусорный полигон

Как отмечают в ЦНС, в дополнение, оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.

Впрочем, пока муртады врага обвиняют в обещаниях, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родакова на границе Лутугинского и Славяносербского районов, — информируют в Центре нацсопротивления.

РФ хочет превратить оккупированные территории в свалки

Напомним, российские захватчики регулярно завозят на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области.

Кроме этого на временно оккупированных территориях за неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора.

Отмечено, что причиной этого является нехватка кадров, ведь большинство жителей покинули временно оккупированные регионы, а оставшиеся граждане не сотрудничают с россиянами.

Как сообщалось, Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях Востока Украины.

По данным ЦНС, шесть таких свалок враг планирует создать на оккупированных территориях Луганской области, еще три в Донецкой.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ планирует построить шесть "всероссийских" свалок на оккупированной Луганщине
Артем Лисогор / Луганская ОВА
Свалка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне будут свозить на свалки оккупированного Донбасса отходы из приграничья РФ
Мусор
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ
Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?