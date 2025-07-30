Олена Дума йде у відставку з посади очільниці АРМА

Олена Дума, яка була очільницею Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), подала заяву про звільнення з цієї посади.
Головні тези:
- Новим важливим етапом для агентства стане міжнародний аудит.
- Дума пояснила, чому вирішила піти у відставку.
Що відомо про рішення Олени Думи
Як зазначила Дума, під її керівництвом агентство пройшло важливі етапи трансформації.
Загалом вдалося суттєво покращити результати АРМА, забезпечити прозорі механізми роботи через Prozorro, суттєво посилити міжнародну співпрацю та дати старт модернізації Реєстру арештованих активів.
Вона звертає увагу на те, що наступним важливим етапом для АРМА стане міжнародний аудит.
Дума запевняє, що підписала заяву, щоб цей процес проходив незалежно.
На її переконання, наступний очільник АРМА не припинить реалізовувати важливі зміни.
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