Олена Дума йде у відставку з посади очільниці АРМА
Категорія
Україна
Дата публікації

Олена Дума йде у відставку з посади очільниці АРМА

Що відомо про рішення Олени Думи
Джерело:  АРМА

Олена Дума, яка була очільницею Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), подала заяву про звільнення з цієї посади.

Головні тези:

  • Новим важливим етапом для агентства стане міжнародний аудит.
  • Дума пояснила, чому вирішила піти у відставку.

Що відомо про рішення Олени Думи

Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день.

Олена Дума

Олена Дума

Глава АРМА

Як зазначила Дума, під її керівництвом агентство пройшло важливі етапи трансформації.

Загалом вдалося суттєво покращити результати АРМА, забезпечити прозорі механізми роботи через Prozorro, суттєво посилити міжнародну співпрацю та дати старт модернізації Реєстру арештованих активів.

Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві, — наголосила Олена Дума.

Вона звертає увагу на те, що наступним важливим етапом для АРМА стане міжнародний аудит.

Дума запевняє, що підписала заяву, щоб цей процес проходив незалежно.

На її переконання, наступний очільник АРМА не припинить реалізовувати важливі зміни.

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