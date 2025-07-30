Елена Дума идет в отставку с должности главы АРМА
Категория
Украина
Дата публикации

Елена Дума идет в отставку с должности главы АРМА

Что известно о решении Елены Думы
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Источник:  АРМА

Елена Дума, которая была главой Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), подала заявление об уходе с этой должности.

Главные тезисы

  • Новым важным этапом для агентства станет международный аудит.
  • Дума объяснила, почему решила уйти в отставку.

Что известно о решении Елены Думы

Я умею принимать решение. Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об ужесточении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это в этот день.

Елена Дума

Елена Дума

Глава АРМА

Как отметила Дума, под ее руководством агентство прошло важные этапы трансформации.

В целом, удалось существенно улучшить результаты АРМА, обеспечить прозрачные механизмы работы через Prozorro, существенно усилить международное сотрудничество и дать старт модернизации Реестра арестованных активов.

С сегодняшнего дня все эти изменения, наконец, официально закреплены в украинском законодательстве, — подчеркнула Елена Дума.

Она обращает внимание, что следующим важным этапом для АРМА станет международный аудит.

Дума уверяет, что подписала заявление, чтобы этот процесс проходил независимо.

По ее убеждению, следующий глава АРМА не перестанет реализовывать важные изменения.

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