Елена Дума идет в отставку с должности главы АРМА

Елена Дума, которая была главой Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), подала заявление об уходе с этой должности.
Главные тезисы
- Новым важным этапом для агентства станет международный аудит.
- Дума объяснила, почему решила уйти в отставку.
Что известно о решении Елены Думы
Как отметила Дума, под ее руководством агентство прошло важные этапы трансформации.
В целом, удалось существенно улучшить результаты АРМА, обеспечить прозрачные механизмы работы через Prozorro, существенно усилить международное сотрудничество и дать старт модернизации Реестра арестованных активов.
Она обращает внимание, что следующим важным этапом для АРМА станет международный аудит.
Дума уверяет, что подписала заявление, чтобы этот процесс проходил независимо.
По ее убеждению, следующий глава АРМА не перестанет реализовывать важные изменения.
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