Коли Україна матиме можливість завершити війну проти Росії — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна матиме можливість завершити війну проти Росії — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії 9 жовтня заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський вбачає шанс закласти передумови для завершення російсько-української війни найближчими місяцями.
  • Президент України розраховує на підтримку країн-партнерок, включно з країнами Європи та США, у зусиллях зупинити кровопролиття.
  • Запрошення України до НАТО є першим пунктом Плану перемоги Зеленського, сприятиме геополітичній визначеності Європи та змусить Росію припинити агресію.

Зеленський озвучив ймовірні терміни закінчення війни Росії проти України

Зеленський, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він підкреслив, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

Про це Зеленський сказав у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також президент України розраховує на допомогу у цьому питанні країн-партнерок.

Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас.

Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги", оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України.

Україна хоче зупинити кровопролиття

За словами анонімних джерел видання, Зеленський категорично відкидає пропозиції щодо "торгу" суверенітетом чи територіями України.

Попри це, українська влада налаштована зробити все можливе, щоб покласти край війні, яку розпочала Росія.

Про те, що Зеленський готовий частково змінити свій підхід, мало бути оголошено під час зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня.

Однак її довелося перенести через скасування Джо Байденом поїздки до Німеччини.

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