Когда у Украины будет возможность завершить войну против России — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Когда у Украины будет возможность завершить войну против России — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хорватию 9 октября заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.

Главные тезисы

  • Зеленский видит шанс завершить войну России  против Украины уже в ближайшие месяцы.
  • Приглашение Украины в НАТО является первым шагом в Плане победы Зеленского и сможет привести к окончанию конфликта.
  • Украина нацелена на остановку кровопролития и не рассматривает торговлю своим суверенитетом или территориями.

Зеленский озвучил вероятные сроки окончания войны России против Украины

Зеленский, рассказывая о "плане победы", сказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он подчеркнул, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить устои для завершения войны.

Об этом Зеленский сказал в публичном выступлении на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, позволяющих закончить войну не позднее 2025 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент Украины рассчитывает на помощь в этом вопросе стран-партнеров.

Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, чтобы принести в Европу мир и безопасность. И рассчитываем на всех вас.

До этого он отметил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его "плана победы", поскольку только это создаст геополитическую определенность в Европе и заставит Россию смириться с существованием непокоренной Украины.

Украина хочет остановить кровопролитие

По словам анонимных источников издания, Зеленский категорически исключает предложения по "торгу" суверенитетом или территориями Украины.

Несмотря на это, украинские власти настроены сделать все возможное, чтобы положить конец войне, которую начала Россия.

О том, что Зеленский готов частично изменить свой подход, должно быть объявлено во время встречи в формате "Рамштайн" на этой неделе.

Однако ее пришлось перенести из-за отмены Джо Байденом поездки в Германию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россию можно только принудить к миру. Зеленский выступил в ООН — видео
Владимир Зеленский
Россию можно только принудить к миру. Зеленский выступил в ООН — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины
Владимир Зеленский
Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. Может ли Зеленский изменить подход
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?