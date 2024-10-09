Когда у Украины будет возможность завершить войну против России — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хорватию 9 октября заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.

Зеленский озвучил вероятные сроки окончания войны России против Украины

Зеленский, рассказывая о "плане победы", сказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он подчеркнул, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить устои для завершения войны.

Об этом Зеленский сказал в публичном выступлении на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, позволяющих закончить войну не позднее 2025 года. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент Украины рассчитывает на помощь в этом вопросе стран-партнеров.

Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, чтобы принести в Европу мир и безопасность. И рассчитываем на всех вас. Поделиться

До этого он отметил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его "плана победы", поскольку только это создаст геополитическую определенность в Европе и заставит Россию смириться с существованием непокоренной Украины.

Украина хочет остановить кровопролитие

По словам анонимных источников издания, Зеленский категорически исключает предложения по "торгу" суверенитетом или территориями Украины.

Несмотря на это, украинские власти настроены сделать все возможное, чтобы положить конец войне, которую начала Россия.

О том, что Зеленский готов частично изменить свой подход, должно быть объявлено во время встречи в формате "Рамштайн" на этой неделе.