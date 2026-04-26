Олігархи Орбана масово готуються до втечі з Угорщини
Олігархи Орбана масово готуються до втечі з Угорщини

Згідно з даними майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра, олігархи, з оточення Віктора Орбана, уже переказують значні суми коштів у віддалені країни у межах підготовки до втечі. На цьому тлі Мадяр закликав їх заарештувати, поки не стало надто пізно.

Головні тези:

  • Віктор Орбан готує собі прихисток у США.
  • Деякі його друзі-олігархи вже відлітають до Дубаю.

Угорські олігархи злякалися, що до влади прийде Мадяр

За словами лідера "Тиси", він дізнався про те, що олігархи, пов’язані з Орбаном, масово переказують свої гроші до Об'єднаних Арабських Еміратів, Уругваю, Сполучених Штатів та інших віддалених країн.

Ба більше, Мадяр звернув увагу на те, що кілька заможних родин вже вилетіли з Угорщини, а сім’я мультимільярдера та друга Орбана Лоренца Месароша готується вилетіти до Дубая найближчими днями.

На цьому тлі майбутній лідер країни закликав керівників Національної податкової та митної адміністрації негайно заморозити "вкрадені гроші".

Окрім того, Мадяр звернувся до правоохоронців із вимогою затримувати олігархів-втікачів.

Я ще раз закликаю головного прокурора, начальника Національної поліції та голову Національної податкової та митної адміністрації заарештувати злочинців, які завдали шкоди угорському народу на багато тисяч мільярдів форинтів, і не дозволити їм втекти до тих країн, з яких поки що не відбувається екстрадиція, до формування уряду "Тиси".

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини

