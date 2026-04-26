Олигархи Орбана массово готовятся к бегству из Венгрии

Согласно данным будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, олигархи из окружения Виктора Орбана уже переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству. На этом фоне Мадьяр призвал их арестовать, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан готовит себе убежище в США.
  • Некоторые его друзья-олигархи уже улетают в Дубай.

Венгерские олигархи испугались, что к власти придет Мадьяр

По словам лидера "Тисы", он узнал о том, что олигархи, связанные с Орбаном, массово переводят свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Соединенные Штаты и другие отдаленные страны.

Более того, Мадьяр обратил внимание на то, что несколько состоятельных семей уже вылетели из Венгрии, а семья мультимиллиардера и друга Орбана Лоренца Месароша готовится вылететь в Дубай в ближайшие дни.

На этом фоне будущий лидер страны призвал руководителей Национальной налоговой и таможенной администрации немедленно заморозить "украденные деньги".

Кроме того, Мадьяр обратился к правоохранителям с требованием задерживать олигархов-беглецов.

Я еще раз призываю генерального прокурора, начальника Национальной полиции и главу Национальной налоговой и таможенной администрации арестовать преступников, нанесших ущерб венгерскому народу на многие тысячи миллиардов форинтов, и не позволить им бежать в те страны, из которых пока не происходит экстрадиция, до формирования правительства "Тисы".

Петер Мадьяр

Будущий премьер-министр Венгрии

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он существенно отставал". Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Анита Орбан станет вице-премьер-министром Венгрии
Мадяр и Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан хочет отказаться от депутатского мандата на фоне провала на выборах
Orban Victor
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?