Олигархи Орбана массово готовятся к бегству из Венгрии

Согласно данным будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, олигархи из окружения Виктора Орбана уже переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству. На этом фоне Мадьяр призвал их арестовать, пока не стало слишком поздно.

Венгерские олигархи испугались, что к власти придет Мадьяр

По словам лидера "Тисы", он узнал о том, что олигархи, связанные с Орбаном, массово переводят свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Соединенные Штаты и другие отдаленные страны.

Более того, Мадьяр обратил внимание на то, что несколько состоятельных семей уже вылетели из Венгрии, а семья мультимиллиардера и друга Орбана Лоренца Месароша готовится вылететь в Дубай в ближайшие дни.

На этом фоне будущий лидер страны призвал руководителей Национальной налоговой и таможенной администрации немедленно заморозить "украденные деньги".

Кроме того, Мадьяр обратился к правоохранителям с требованием задерживать олигархов-беглецов.