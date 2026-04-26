Олигархи Орбана массово готовятся к бегству из Венгрии

Согласно данным будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, олигархи из окружения Виктора Орбана уже переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству. На этом фоне Мадьяр призвал их арестовать, пока не стало слишком поздно.
Главные тезисы
- Виктор Орбан готовит себе убежище в США.
- Некоторые его друзья-олигархи уже улетают в Дубай.
Венгерские олигархи испугались, что к власти придет Мадьяр
По словам лидера "Тисы", он узнал о том, что олигархи, связанные с Орбаном, массово переводят свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Соединенные Штаты и другие отдаленные страны.
Более того, Мадьяр обратил внимание на то, что несколько состоятельных семей уже вылетели из Венгрии, а семья мультимиллиардера и друга Орбана Лоренца Месароша готовится вылететь в Дубай в ближайшие дни.
На этом фоне будущий лидер страны призвал руководителей Национальной налоговой и таможенной администрации немедленно заморозить "украденные деньги".
Кроме того, Мадьяр обратился к правоохранителям с требованием задерживать олигархов-беглецов.
