Орбан хочет отказаться от депутатского мандата на фоне провала на выборах

Пока действующий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил отказ от депутатского мандата, однако руководить партией "Фидес" он продолжит, если так решат на съезде ее члены.
Главные тезисы
- Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес" и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию.
Об этом говорится в видеообращении Орбана в Facebook.
Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес" и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Возглавит ее Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.
Общенациональное заседание партии запланировано на следующую неделю, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.
Он добавил, что президиум предлагает ему продолжать управление "Фидесом", и если съезд одобрит такое решение, отказа не последует.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогу победу одержала партия Тиса Петера Мадяра, после чего Виктор Орбан признал поражение и поздравил оппонентов с победой.
