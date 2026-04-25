Орбан хочет отказаться от депутатского мандата на фоне провала на выборах

Пока действующий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил отказ от депутатского мандата, однако руководить партией "Фидес" он продолжит, если так решат на съезде ее члены.

Об этом говорится в видеообращении Орбана в Facebook.

Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес" и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Возглавит ее Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

Мандат, который я получил в качестве лидера списка "Фидес"-христианские демократы", на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил вернуть его. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения. Виктор Орбан Премьер Венгрии

Общенациональное заседание партии запланировано на следующую неделю, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.

Почти четыре десятилетия я возглавлял наше сообщество, за это время мы испытали успехи и неудачи, победы и поражения на выборах. Но одно осталось неизменным: этот лагерь всегда был самым сплоченным и единственным политическим сообществом Венгрии, и это единство сейчас очень нужно Венгрии.

Он добавил, что президиум предлагает ему продолжать управление "Фидесом", и если съезд одобрит такое решение, отказа не последует.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогу победу одержала партия Тиса Петера Мадяра, после чего Виктор Орбан признал поражение и поздравил оппонентов с победой.