Орбан получил от Украины сигнал о возобновлении "Дружбы"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" 20 апреля, если Венгрия разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.
Главные тезисы
- В Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС для Украины.
- Однако Орбан все еще требует от Киева выполнить его ключевой ультиматум.
Орбан проводит переговоры с Украиной
Пророссийский политик в который раз напомнил о своей позиции по масштабной военной помощи для Украины.
По словам Виктора Орбана, он отменит свое вето только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
На этом фоне премьер-министр Венгрии заявил, что получил от команды украинского лидера Владимира Зеленского новый сигнал.
Орбан в очередной раз решил напомнить, что кредит на 90 млрд для Украины "не возлагает на Венгрию никакого финансового бремени или обязательств".
