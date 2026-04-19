Орбан получил от Украины сигнал о возобновлении "Дружбы"

Источник:  online.ua

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" 20 апреля, если Венгрия разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

  • В Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС для Украины.
  • Однако Орбан все еще требует от Киева выполнить его ключевой ультиматум.

Пророссийский политик в который раз напомнил о своей позиции по масштабной военной помощи для Украины.

По словам Виктора Орбана, он отменит свое вето только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

На этом фоне премьер-министр Венгрии заявил, что получил от команды украинского лидера Владимира Зеленского новый сигнал.

Сигнал о том, что она Украина возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия отменит блокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — денег нет. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Орбан в очередной раз решил напомнить, что кредит на 90 млрд для Украины "не возлагает на Венгрию никакого финансового бремени или обязательств".

