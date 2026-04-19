Орбан отримав від України сигнал щодо відновлення "Дружби"

Глава угорського уряду Віктор Орбан повідомив, що Україна готова відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" 20 квітня, якщо Угорщина розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Орбан проводить переговори з Україною

Проросійський політик вкотре нагадав про свою позицію щодо масштабної військової допомоги для України.

За словами Віктора Орбана, він скасує своє вето лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

На цьому тлі прем’єр-міністр Угорщини, що заявив, що отримав від команди українського лідера Володимира Зеленського новий сигнал.

Сигнал про те, що Україна готова відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина скасує блокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро. Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти — немає грошей. Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати затвердженню кредиту. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Through Brussels, we have received an indication from Ukraine that they are ready to restore oil deliveries via the Friendship pipeline as early as Monday, provided that Hungary lifts its blockade of the €90 billion EU loan. Hungary’s position has not changed: no oil = no money.… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 19, 2026

Орбан вкотре вирішив нагадати, що кредит на 90 млрд для України "не покладає на Угорщину жодного фінансового тягаря чи зобов’язань".