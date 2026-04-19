Орбан отримав від України сигнал щодо відновлення "Дружби"

Глава угорського уряду Віктор Орбан повідомив, що Україна готова відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" 20 квітня, якщо Угорщина розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.
Головні тези:
- У Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС для України.
- Однак Орбан досі вимагає від Києва виконати його ключовий ультиматум.
Орбан проводить переговори з Україною
Проросійський політик вкотре нагадав про свою позицію щодо масштабної військової допомоги для України.
За словами Віктора Орбана, він скасує своє вето лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".
На цьому тлі прем’єр-міністр Угорщини, що заявив, що отримав від команди українського лідера Володимира Зеленського новий сигнал.
Орбан вкотре вирішив нагадати, що кредит на 90 млрд для України "не покладає на Угорщину жодного фінансового тягаря чи зобов’язань".
